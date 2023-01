Toch over en weer beschietingen ondanks door Rusland ingestelde wapenstilstand

De wapenstilstand die gisteren door de Russische president Poetin werd aangekondigd, is al snel geschonden. Over en weer worden alweer beschietingen gemeld, onder meer in de oostelijke stad Bachmoet, in de regio Donetsk.

Het Russische ministerie bevestigde dat de wapenstilstand vanaf 10.00 uur vanochtend Nederlandse tijd in is gegaan. Maar al snel daarna werd er toch weer van beide kanten met artillerie geschoten. Naast Bachmoet worden er ook in Kramatorsk raketinslagen gemeld. Volgens persbureau AFP waren de beschietingen wel minder hevig dan de afgelopen dagen.

Het Russische persbureau Interfax schrijft dat Oekraïne is doorgegaan met het beschieten van Russische militaire stellingen. In bijna heel Oekraïne heeft vandaag het luchtalarm alweer geklonken.

Oekraïne: ga niet naar de kerk

Gisteren maakte het Kremlin bekend dat gedurende het Russisch-orthodoxe Kerstfeest Rusland de wapens langs het hele front zou neerleggen. Dat zou duren van 10.00 uur vanochtend tot middernacht in de nacht van zaterdag op zondag.

President Poetin zei zo te hopen dat mensen die in de buurt van het front wonen tijdens Kerst toch naar de kerk konden gaan. De Oekraïense president Zelensky reageerde gisteren sceptisch op het nieuws: "Rusland wil alleen een wapenstilstand om de opmars in de Donbas te vertragen."

De Oekraïense vicepremier Veresjtsjoek waarschuwt mensen in door Rusland bezette gebieden om geen kerkdiensten bij te wonen vandaag en morgen. Volgens haar heeft Oekraïne informatie dat Rusland "terroristische aanvallen op kerken" voorbereidt.