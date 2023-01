Hooikoorts komt vroeg door het zachte weer

Door het zachte weer kampen mensen nu al met hooikoortsklachten en dat is vroeger dan normaal.

"In het hele land komt de hazelaar in bloei", zegt bioloog Arnold van Vliet. Hij verwijst naar een grafiek op Natuurkalender.nl, met de bloeidatum van de hazelaar van het jaar 1868 tot en met 2022.

"Die bloeidatum lag lange tijd gemiddeld op 15 februari, de laatste jaren lag de piek rond de jaarwisseling en nu zou het kunnen dat die piek voor de jaarwisseling blijkt te liggen."

Temperatuur snel omhoog

Ook de elzen bloeien, en dat kan voor mensen met hooikoorts tot nog meer klachten leiden. "De els produceert meer pollen, waardoor ze ook meer last geven", zegt de bioloog. "Zeker als straks de zwarte els gaat bloeien kunnen de klachten gaan oplopen."

De vroeg bloeiende planten en bomen zijn een gevolg van het zachte weer in oktober en november. "Daarna kwam het even stil te staan door de korte periode van kou, maar daarna werd het weer zacht."

Warm door bewolking

De laatste weken was het somber weer, met af en toe wat zonnige momenten. Vanavond neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe door een nieuw warmtefront dat richting Nederland trekt. "Zodra de bewolking zich ook over deze regio's uitstrekt, stijgt de temperatuur naar een niveau waar het de afgelopen tijd vaker uitkwam, namelijk een graad of 10", schrijft de weersite.

Dit weekend wordt het tussen 10 en 12 graden. Het kan door nachtelijke opklaringen afkoelen maar het vriespunt wordt niet gehaald. Waar het bewolkt blijft, is het verschil tussen de maximum- en minimumtemperatuur het kleinst.