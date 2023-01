Britse veteranen ontzet over onthulling prins Harry over Afghanistan

Prins Harry heeft zich de woede van Britse veteranen op de hals gehaald met zijn onthulling dat hij als militair in Afghanistan meer dan twintig Talibanstrijders heeft gedood. Hij schrijft daarover in zijn autobiografie die volgende week uitkomt, maar gisteren al in Spaanse boekhandels lag.

Harry diende twee periodes in het Britse leger in Afghanistan. De laatste keer (2012-2013) was dat als copiloot en schutter van een Apache-helikopter. Hij vertelde in 2013 al dat hij Talibanstrijders had gedood. In zijn boek noemt hij nu het aantal van 25. Hij weet dat zo precies omdat de videobeelden na afloop werden geanalyseerd.

"Het is geen statistiek waar ik trots op was, maar ik schaamde me er ook niet voor", schrijft Harry. "In de hitte en verwarring van het gevecht, zag ik die 25 niet als mensen. Het waren schaakstukken die van het bord werden gehaald. Slechte mensen die werden uitgeschakeld voordat ze goede mensen konden doden."

Kritiek

Een militair die tegelijk met Harry in Afghanistan was, noemt de onthulling tegen een radiostation "zeer teleurstellend". "Dit deel je alleen met mensen die je kent en alleen met je allerbeste vrienden. Niet met mensen in het café en je maakt het zeker niet publiek zoals nu."

Een voormalige officier die ook in Afghanistan vocht, vindt van de passage de suggestie uitgaan dat het Britse leger militairen leert om de vijand als niet-menselijk te zien. "Het tegendeel is juist het geval", zei hij tegen Sky News.

Hij noemt de onthulling onverstandig, omdat ze tot wraakacties op Harry zelf en Britse militairen overal ter wereld kan leiden. "Laten we hopen dat het ze niet lukt." Volgens de officier heeft Harry zijn reputatie hiermee bezoedeld.

Zijn andere familie

Een andere officier zegt tegen de krant The Independent dat Harry zich nu tegen "zijn andere familie, het leger" heeft gekeerd. De onthullingen in Harry's autobiografie zijn volgens hem bedoeld om zo veel mogelijk geld te verdienen.