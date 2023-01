Tien fractievoorzitters in open brief: kabinet moet scherper optreden tegen Iran

Het kabinet moet sneller en harder in Europees verband aan de slag met sancties tegen Iran. Ook moeten hooggeplaatste Iraniërs harder worden aangepakt, zeggen tien fractievoorzitters uit de Tweede Kamer in een opiniestuk in De Volkskrant.

Het gaat om de fracties van CDA, ChristenUnie, D66, Denk, GroenLinks, JA21, PvdA, SGP, SP en VVD. Ze vinden dat Nederland zelf, maar ook in EU-verband "grotere druk" moet uitoefenen op het Iraanse regime, dat de "universele mensenrechten met de voeten treedt".

"Het kabinet heeft tot nu toe onvoldoende gedaan en moet een stap zetten" zegt ChristenUnie-leider Segers in het Radio 1 Journaal. De fractievoorzitters vinden dat het kabinet moet opschieten, omdat het regime steeds meer demonstranten executeert.

"Voor ons hier in Nederland is een nieuw jaar aangebroken, maar in Iran is de situatie nog van eenzelfde somberheid als vorig jaar", schrijven ze in de brief. "Het begon in september met de dood van Mahsa Amini en daarna was er geen houden meer aan en ging het Iraanse volk massaal de straat op. Miljoenen Iraanse vrouwen en mannen willen vrijheid, strijden voor die vrijheid en doen dat met gevaar voor eigen leven."

Te stil

"We zijn te stil geweest", zegt Segers. Eerder nam de Kamer al diverse moties aan, waaronder het voorstel om de Iraanse Revolutionaire Garde op de lijst van terroristische organisaties te plaatsten. "Die Garde is de ruggegraat van het Iraanse regime dat nu eigen mensen aan het ophangen is."

Hoewel de fracties zich dus al eerder in de Kamer uitspraken, vonden ze de brief nu toch nodig. Volgens Segers is het nu tijd om "onze stem verheffen". "Als ik nu zie wie daar gevaar lopen nu opgehangen te worden... dat zijn jonge mensen die zoveel moed hebben. Het is onze verantwoordelijkheid op te staan, en proberen steun in Europa te verwerven voor meer stappen."

In de brief schrijven de partijen dat Iran met zijn militaire activiteiten ook "een bedreiging van de internationale veiligheid" is. De partijen willen meer specifieke sancties tegen personen uit het regime die verantwoordelijk zijn voor de grove misdaden die tegen Iraanse burgers worden gepleegd. Ook willen ze meer inzet op het straffen van landen die Iran helpen bij het omzeilen van sancties.

'Volstrekt onacceptabel'

Dinsdag ontvangen premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra een groep Iraanse Nederlanders. Zij dringen ook aan op scherpere acties. Hoekstra zegt in een reactie het met partijen eens te zijn dat de druk op Iran hoog moet blijven. Hij benadrukt dat het kabinet in EU-verband dat ook doet.

"De protesten in Iran zijn ontzettend moedig. Dat demonstranten hiervoor vervolgd worden, en in sommige gevallen zelfs de doodstraf krijgen, is volstrekt onacceptabel" , aldus Hoekstra.

Hoekstra zegt dat er verschillende methoden worden ingezet. "In onze contacten met Iran brengen we in de meest klare taal onze zorgen en onvrede uit over de huidige situatie in Iran, en roepen we op om af te zien van executies. Ik heb de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken daar in New York tijdens de AVVN meteen op aangesproken en daarna ook nog meerdere keren, voor het laatst nog op 22 december. En dat zal ik ook blijven doen."

In Brussel wordt verder gedacht aan pakketten met sancties. Samen met andere lidstaten wordt hier nu aan gewerkt, aldus Hoekstra.