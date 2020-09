'Intense stilte' bij herdenking op Airborne-begraafplaats Oosterbeek

Op de Airborne-begraafplaats in Oosterbeek zijn vanochtend de militairen herdacht die omgekomen zijn tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Net als gisteren bij de herdenking van de bevrijdingsoperatie Market Garden op de Ginkelse Heide in Ede was de plechtigheid sober. "Als er toch iets is wat nu opvalt, dan is het de intense stilte", zei dominee Monique van Zoest.

Traditioneel worden de militairen met groot eerbetoon herdacht in het bijzijn van veteranen, hun familie en duizenden belangstellenden. Dit jaar waren er vanwege de coronacrisis maar 23 genodigden op het ereveld, meldt Omroep Gelderland.

"In 1944 streden we voor vrede en vrijheid. Nu strijden we tegen een onzichtbare vijand, het virus. Deze strijd gaat ook gepaard met pijn en rouw", zei de Britse legerpredikant Richard Smith. "We zijn allemaal bezorgd over de toekomst. Maar als gemeenschappen, landen en regeringen samenwerken om deze strijd te winnen, is dat misschien ook nog wel een zegen."

Besloten kring

Op de begraafplaats liggen meer dan 1750 geallieerde militairen begraven die zijn omgekomen bij de Slag om Arnhem. Dat offensief maakte deel uit van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. De operatie is dit weekeinde overal in het voormalige frontgebied in besloten kring herdacht.

Zo legde burgemeester Bruls vandaag in Nijmegen een krans voor de 48 Amerikaanse militairen die in september 1944 om het leven kwamen bij een poging de stad te bevrijden.

In Driel is een borstbeeld van de Poolse generaal Stanislaw Sosabowski onthuld. Driel herdenkt elk jaar de rol van ongeveer 1000 Poolse bevrijders van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade tijdens de Slag om Arnhem.