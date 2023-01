Lenny Kuhr toch op tv met 'De troubadour', maar dan wel in de herhaling

Een ruzie tussen zangeres Lenny Kuhr en omroep AVROTROS lijkt te zijn bijgelegd. De zangeres was boos op de omroep en de producent omdat haar optreden uit een tv-registratie van het Grote Songfestival Feest was geknipt.

AVROTROS en producent PilotStudio hebben nu toegezegd dat het optreden van Kuhr wel in de herhaling van de tv-uitzending zit, zo schrijft ze op Twitter. "Sowieso in de week van het songfestival. Met mijn dank aan iedereen die me heeft gesteund. De troubadour leeft!"

De zangeres kwam er afgelopen woensdag achter dat haar optreden uit de tv-uitzending was geknipt. De opnames vonden afgelopen november plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kuhr trad op met het nummer De troubadour, waarmee ze in 1969 het songfestival won. Tot haar eigen verbazing ontbrak ze in de uitzending. Ze noemde het respectloos dat zij niet gekend was in deze beslissing, meldt Omroep Brabant.

AVROTROS verklaarde tegen het ANP dat er bij het samenstellen van een compilatie altijd keuzes gemaakt moeten worden. De keuze om Kuhr te schrappen werd mede ingegeven doordat de zangeres "afgelopen jaren al wel in de registratie van het concert te zien was. En geen enkele artiest krijgt van tevoren de toezegging dat hij of zij op televisie te zien zal zijn."