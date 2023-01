Griekspoor haalt met knappe zege eindstrijd in Pune; Nederlandse ATP-finale mogelijk

Tallon Griekspoor heeft in het Indiase Pune op knappe wijze voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een ATP-toernooi gehaald. De sterk spelende Nederlander versloeg in de halve finales de Rus Aslan Karatsev met 7-6 (4), 6-1.

De winst van Griekspoor betekent dat een tweede Nederlandse finale op ATP-niveau nog altijd mogelijk is, aangezien Botic van de Zandschulp later vandaag in Pune nog in actie komt. Richard Krajicek en Paul Haarhuis hadden bij de ABN Amro Open in Rotterdam in 1995 de primeur.

De tactiek van Griekspoor tegen hardhitter Karatsev, in 2021 nog halvefinalist op de Australian Open, klopte als een bus. Hij probeerde de Rus met gevarieerd spel te ontregelen en dat lukte met regelmatig. Bovendien serveerde Griekspoor ijzersterk

(later meer)

Bekijk in de onderstaande video de finale van het ABN Amro-toernooi uit 1995 tussen Richard Krajicek en Paul Haarhuis: