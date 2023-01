Cameratoezicht in Haagse wijk, buurtwinkel drie maanden gesloten

De Haagse burgemeester Van Zanen neemt nieuwe maatregelen in de Haagse wijk Escamp. Zo komt er cameratoezicht in de omgeving van een buurtwinkel, waar op 27 december een 15-jarige werd neergestoken en ernstig gewond raakte. Daarvoor zijn een 32-jarige vrouw en drie minderjarigen opgepakt. De buurtwinkel moet op last van de burgemeester drie maanden dicht blijven.

Uit informatie van de politie blijkt "dat het steekincident samenhangt met een langer lopend conflict tussen verschillende jeugdgroepen", aldus de gemeente in een persbericht. Ook is gebleken dat de buurtwinkel een "overlastlocatie" is, aldus de gemeente. "De winkel en onmiddellijke omgeving hebben een aanzuigende werking op overlastgevende jongeren, inclusief drugsoverlast en intimidaties richting voorbijgangers."

In de omgeving gold deze week een samenscholingsverbod, maar dat wordt vanaf morgen opgeheven. "Zo'n maatregel op basis van een noodbevel mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk", aldus Van Zanen. Politie en de gemeente blijven de situatie nauwlettend volgen. Ook worden jeugdwerkers betrokken om te voorkomen dat jongeren afglijden en in de criminaliteit belanden.

Toename jeugdcriminaliteit

Het Haagse stadsbestuur maakt zich al langer zorgen over trends in de jeugdcriminaliteit in de stad. "De delicten worden heftiger. In de criminaliteit en overlast veroorzaakt door jongeren (12-24 jaar) voert drugs- en steekwapengerelateerd geweld de boventoon", aldus het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP), dat in december naar de gemeenteraad werd gestuurd.

Hoewel het totale aantal incidenten in Den Haag redelijk stabiel blijft, zijn jongeren er vaker lid van rivaliserende groepen, in het bezit van (steek)wapens en betrokken bij geweldsincidenten. In 2021 was 20 procent van de verdachten van mes-of steekincidenten 17 jaar of jonger, tegenover 6 procent in 2017.

In september 2022 telde de politie 14 jeugdgroepen in Den Haag. "De groepen wisselen voortdurend in omvang, samenstelling en typen misdrijven die gepleegd worden." Ook regionaal en landelijk gezien zijn de zorgen groot over jonge steekverdachten.

Ondermijnende criminaliteit

Escamp is al langer een zorgenkindje van de gemeente Den Haag. Zo daalt de criminaliteit er minder hard dan in andere delen van de stad en ook op het gebied van 'veiligheidsbeleving' onder bewoners scoort Escamp slecht.

Den Haag Zuidwest, een onderdeel van stadsdeel Escamp, is een van de zestien gebieden in Nederland waar "ondermijnende criminaliteit" het meest speelt. De gemeente Den Haag krijgt jaarlijks 3 miljoen euro van het Rijk om de problematiek in de wijk aan te pakken.

Van Zanen: "Ondermijnende criminaliteit heeft in verschillende wijken in Nederland, waaronder in Den Haag Zuidwest, een giftige uitwerking op de jeugd. Zoals gezegd, pakken we dat stevig aan." Onderdeel van de aanpak is onder meer voorlichting en lessen op scholen.