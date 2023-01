OM: laatste verdachte moord Peter R. de Vries gaf moordwapens

De laatst opgepakte verdachte in de Peter R. de Vries-zaak heeft vermoedelijk de wapens voor de moord opgehaald en aan de uitvoerders gegeven. Dit meldde het Openbaar Ministerie vandaag in de Amsterdamse rechtbank.

De 30-jarige Poolse verdachte, Konrad W., werd in september gearresteerd. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord met een terroristisch oogmerk.

Volgens het OM haalde hij samen met anderen wapens uit een voorraad in een schuurtje in Alphen aan den Rijn. Ook zou hij benzine hebben geregeld om de vluchtauto in brand te kunnen steken en een telefoon hebben gegeven aan de uitvoerders van de moord om mee te communiceren.

Het OM baseert zich onder andere op telefoondata en dna-sporen. Zo zat er dna van de verdachte op de wapens die kort na de moord zijn gevonden in de vluchtauto. De Pool beroept zich op zijn zwijgrecht.

Herstart

De rechtbank in Amsterdam maakte vandaag een herstart met de zaak over de moord op Peter R. de Vries. In november besloot de rechtbank dat twee verschillende onderzoeken naar de moord voortaan tegelijk behandeld worden.

Vandaag stonden daarom voor het eerst alle verdachten die nog vastzitten samen terecht. Onder hen ook de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord, Delano G. en Kamil E., al koos G. ervoor om in de cel te blijven. Hun zaak is het afgelopen jaar al helemaal behandeld. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen het tweetal.

De rechtbank besloot het vonnis uit te stellen toen het OM onverwacht met een nieuwe getuige kwam. Deze getuige had meer informatie over de verdachtengroep. Zijn verklaringen leidden tot nieuwe arrestaties en een tweede rechtszaak. Hij wordt op dit moment nog altijd verhoord.

Een gevolg van de samenvoeging van processen is dat de eerste zaak deels over moet. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk behandeld kan worden.