Tattookilller vast voor afpersing bitcoinbedrijf

Een van de vier zogenoemde tattookillers, die verdacht worden van de moord op Enschedeër Onno Kuut, zit vast voor het afpersen van de oprichters van een Nederlands bitcoinbedrijf. Samen met een handlanger zou hij een miljoen euro hebben geëist. Brian P. zit vast op een speciale afdeling van de gevangenis in Vught.

De verdachten zouden via een chatprogramma berichten hebben gestuurd waarin gedreigd werd de slachtoffers en hun familie iets aan te doen en te martelen als ze weigerden te betalen. "Als je besluit niet te betalen, maak ik van je leven een nachtmerrie", stond in een van de berichten volgens het onderzoekdossier 'Stuiver', waar RTV Oost de hand op wist te leggen.

Ook stuurden ze volgens justitie een envelop met kogels en werden er meerdere kogels bij de huizen van de oprichters van het bedrijf gelegd.

Geschrokken

Het bedrijf van de slachtoffers was een van de eerste in Nederland waar bitcoins kunnen worden gekocht en verkocht. Op de site van het bedrijf staan de namen van de medewerkers en de oprichters.

De oprichters en hun familie zeggen enorm geschrokken te zijn van de afpersingspoging. Ze hebben direct aangifte gedaan nadat de bedreigende teksten waren binnengekomen.

Tattookillers

De tattookillers danken hun naam aan grote tatoeages op hun rug. In Chinese karakters staat daar "wees daadkrachtig". Volgens het OM vormen ze een moordeskader.

Vier tattookillers werden begin 2020 vrijgesproken van de moord op Onno Kuut. Hij werd op 25 maart 2009 levenloos aangetroffen in de duinen van Hoek van Holland. Tegen hen was levenslang geëist.

Ook slachtoffer Kuut had zo'n tatoeage op zijn rug: aangenomen wordt dat hij lid was van de groep. Het OM is tegen de vrijspraak in beroep gegaan. Dat moet nog behandeld worden.