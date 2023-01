Schrijfster die in 2020 zelfmoord pleegde, leeft: 'Let the fun begin'

In september 2020 werd de kleine, maar trouwe fanschare van de Amerikaanse auteur Susan Meachen opgeschrikt door een Facebook-bericht. De schrijfster van romantische boeken met titels als His Wicked Way en My Crush was door zelfmoord overleden.

De dood van Meachen had extra impact door wat haar familie erover zei. Die weet haar overlijden aan getreiter door collega's. De schrijfster bracht haar boeken in eigen beheer uit, waardoor andere onafhankelijke romanschrijvers na Meachens dood werden lastiggevallen door boze fans.

Bij andere schrijvers die Meachen (online) kenden kwam haar dood hard aan. Ze vroegen zich af of ze er alles aan gedaan hadden om haar dood te voorkomen. Ook deden ze gratis eindredactie van nog ongepubliceerd werk om aan haar laatste wens te voldoen: het uitbrengen van haar laatste boek, voorafgaand aan het huwelijk van haar dochter. Ook werd er geld ingezameld voor haar begrafenis.

'Let the fun begin'

Maar nu, meer dan twee jaar nadat Meachen van internet verdween, lijkt het er sterk op dat de schrijfster nog leeft. Meachen onthulde dit zelf op haar fanpagina op Facebook, in een post die door Twitteraar @draggerofliars is gedeeld

"Ik heb een miljoen keer nagedacht over hoe ik dit moest doen en ik weet nog steeds niet zeker of het goed is of niet. Er zullen heel veel vragen zijn en veel mensen zullen de groep verlaten, denk ik", schrijft ze op de Facebookpagina die na het bericht over haar overlijden door de dochter werd beheerd als eerbetoon en een soort online opslagplaats en promotieplek van haar oeuvre.

Meachen schrijft dat het zelfmoordverhaal door haar familieleden verzonnen was. "Maar mijn familie deed wat ze dachten dat het beste voor mij was en ik kan ze er geen ongelijk in geven." Meachen schrijft verder "nu op een goede plek" te zijn en te hopen weer te gaan schrijven. Ze sluit haar post af met: "Let the fun begin."

'Meer dan psychotisch'

De plotselinge herrijzenis van Meachen is niet bepaald met gejuich ontvangen. De online gemeenschap van romantiekschrijvers vraagt zich af waarom ze haar dood zo lang heeft volgehouden en - misschien nog belangrijker - waar het ingezamelde geld voor haar begrafenis is gebleven.

In de schrijverswereld is veelal met verontwaardiging gereageerd. "Dit is meer dan psychotisch", zei haar collega Samantha A. Cole in een Facebook-video waarin de controverse werd besproken.

Een ander schrijft op Twitter: "Susan Meachen die haar eigen zelfmoord faket en dan weer vrolijk online verschijnt omdat ze 'zich verveelde' is zo buitengewoon krankzinnig. Romantiekschrijvers opereren echt op een ander realiteitsniveau."

'Coolste in 100 jaar'

Ook bij fans lijkt de wederopstanding van Meachen vooral voor verbazing te zorgen. Eén fan schrijft alleen "WB?", oftewel "welkom terug?" onder de post op haar inmiddels onbereikbare Facebookpagina.

Mogelijk komen er wel weer nieuwe lezers bij. "Ik ga nu de boeken van Susan Meachen lezen", schrijft een twitteraar. "Ik ben helemaal geen lezer van romantische verhalen, maar ik moet deze geest ervaren."

Een ander schrijft: "Iedereen is boos op de dame die haar eigen dood in scène heeft gezet, omdat mensen niet bereid zijn toe te geven dat dit het coolste is wat een schrijver in 100 jaar heeft gedaan."

Amerikaanse media hebben geprobeerd om Meachen te bereiken, maar vooralsnog zonder resultaat.