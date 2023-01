Vanavond op tv: Advies gevraagd maatregelen China • Oproep: Steun demonstranten Iran • Herwaardering van het platteland

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over extra maatregelen voor reizigers die uit China naar Nederland reizen. Het aantal coronagevallen in China heeft een recordhoogte bereikt sinds het zerocovidbeleid daar is losgelaten. Verschillende landen hebben al maatregelen getroffen.

Na de dood van Mahsa Amini ging het Iraanse volk massaal de straat op. Tien partijen in de Tweede Kamer spreken hun steun uit aan de Iraniërs en roepen op tot sancties. In navolging van de Verenigde Staten zou ook de Europese Unie de Revolutionaire Garde, die helpt bij het neerslaan van het protest, op de lijst van terroristische organisaties moeten plaatsen.

Herwaardering van het platteland

Na een jaar van boerenprotesten, van gesteggel over stikstofdeposities en piekbelasters, is het tijd voor een herwaardering van het boerenlandschap. Dat zegt planoloog en hoogleraar revitalisatie van landelijke gebieden Zev Hemel. Volgens Hemel is het landschap in Nederland vogelvrij verklaard dreigt het ten onder te gaan aan een oerwoud aan regels en verordeningen waar niemand meer wegwijs uit wordt. Een ding is zeker, de herwaardering van het landschap is ten dode opgeschreven zonder medewerking van de boer.