Beune mist EK allround door buikgriep, 'schaatszus' Groot opgeroepen als vervanger

Joy Beune zal zaterdag niet starten bij de EK allround in Hamar. De 23-jarige schaatsster kampte de afgelopen dagen in Noorwegen met buikgriep. Op donderdag verscheen ze niet op de baan en vrijdagmorgen bleek dat ze niet fit genoeg is om deel te nemen.

De 21-jarige Robin Groot vervangt Beune en maakt haar debuut op een EK.

"Ik zag er enorm naar uit om dit EK te rijden", zegt Beune in een reactie. "De griep heeft toegeslagen en ik ben te zwak om van start te gaan. Ik ga proberen zo snel mogelijk te herstellen om mij dan volledig te richten op de NK afstanden."

De NK afstanden beginnen op 3 februari in Heerenveen.

Na het behalen van brons bij de NK allround was Joy Beune nog vol enthousiasme over haar EK-deelname.