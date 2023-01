Peloton krijgt miljoenenboete om gevaarlijk fitnessapparaat

Het Amerikaanse fitnessbedrijf Peloton krijgt een boete van 19 miljoen dollar omdat het te laat meldde dat een hardloopband gevaarlijk kon zijn voor gebruikers. Het bedrijf kreeg in december 2018 al berichten over ongelukken, maar pas in mei 2021 werden de apparaten teruggeroepen.

In totaal kwamen er meer dan 150 meldingen binnen bij het bedrijf, waaronder dertien berichten van ongelukken waarbij sporters brandwonden of botbreuken hadden opgelopen doordat ze onder het apparaat waren geschoten. Pas toen een kind van zes op die manier omkwam, kwam het bedrijf in actie.

Destijds gaf Peloton al toe dat het fout was geweest om de 125.000 apparaten niet eerder terug te roepen. Naast de boete is het bedrijf met de Amerikaanse consumentenveiligheidswaakhond overeengekomen dat het vijf jaar lang verslag doet hoe de regels worden nageleefd.

In coronatijd maakte Peloton veel winst doordat mensen thuis gingen sporten vanwege lockdowns. De terugroepactie beschadigde de reputatie van het bedrijf echter, en door het heropenen van de sportscholen verloor het bedrijf ook veel klanten. Afgelopen jaar moest Peloton daardoor al duizenden werknemers ontslaan.