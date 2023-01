Nabestaanden Capitoolagent klagen Trump aan

De familie van een Amerikaanse politieagent die overleed na de bestorming van het Capitool houden oud-president Trump medeverantwoordelijk voor zijn dood. Precies twee jaar na de gewelddadige bestorming van de zetel van het Congres klagen ze hem en twee relschoppers aan voor dood door schuld.

De 42-jarige Brian Sicknick werd onwel bij de bestorming van het Capitool en overleed een dag later. Aanvankelijk werd er gemeld dat hij bezweken was aan verwondingen die hij door betogers had opgelopen, maar later bleek er toch een natuurlijke oorzaak te zijn.

Wel concludeerden artsen dat het geweld "waarschijnlijk een rol speelde" bij het ontstaan van de beroerte die hem fataal werd.

'Logisch gevolg'

De nabestaanden houden Trump verantwoordelijk omdat hij die dag de menigte opzweepte en voorstelde verhaal te halen bij het Congres, waar op dat moment de verkiezingswinst van zijn tegenstander Biden werd bekrachtigd.

"Het geweld, de verwondingen en dood van agent Sicknick waren een logisch en voorzienbaar gevolg van de woorden en het gedrag van verweerder Trump", zeggen de nabestaanden in hun aanklacht. In een civiele zaak eisen ze 10 miljoen dollar van de president.

Trump heeft nog niet gereageerd op de aanklacht. Afgelopen maand concludeerde een Congrescommissie die de aanval onderzocht al dat Trump ook strafrechtelijk moet worden vervolgd voor zijn opmerkingen. De Amerikaanse justitie onderzoekt nog of die aanbeveling wordt overgenomen.