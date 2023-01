Bijna niemand wil zakendoen met de Taliban, maar China ruikt een kans

Voor minder dan 2,50 euro per dag werkt Sayed Hassan in de steenkoolmijnen van de Afghaanse provincie Bamyan. "Het is heel zwaar. We gaan 100 tot 150 meter naar binnen. Het is heel krap en je kan niet echt goed bewegen."

Het is levensgevaarlijk werk, maar Hassan heeft geen keuze. De mijnen zijn de enige bron van inkomsten in z'n dorp. Sterker: zo'n beetje heel Afghanistan is afhankelijk van de inkomsten uit de kolenexport, nu de rest van de economie volledig is ingestort.

Vrijwel geen enkel land wil nog handel drijven met Afghanistan, sinds de Taliban er anderhalf jaar geleden de macht overnamen. Maar er is een uitzondering: China. Dat land ruikt z'n kans en is van plan een miljoenendeal te sluiten om olie te winnen in het noorden van Afghanistan. Het lijkt een opmaat naar meer Chinese investeringen in de Afghaanse mijnbouw, al zijn er grote twijfels over de veiligheid.