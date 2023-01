Wekdienst 6/1: Herstart zaak Peter R. de Vries • Eredivisie begint weer

Vandaag begint met buien en vooral aan zee ook een stevige wind. Vanmiddag is het rustiger en veelal droog bij maxima rond 11 graden.

Goedemorgen! In Amsterdam begint opnieuw de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries. En de eredivisie begint weer na een verlengde winterstop wegens het WK.



Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Amsterdam begint vandaag opnieuw met de zaak over de moord op Peter R. de Vries, na het besluit in november om de twee onderzoeken naar de aanslag voortaan tegelijk te behandelen. De eerste zaak, waarin het OM al levenslang heeft geëist tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord, moet daardoor gedeeltelijk worden overgedaan.

Russische troepen leggen om 10.00 uur Nederlandse tijd hun wapens neer, vanwege een tijdelijke wapenstilstand die president Poetin heeft verordonneerd. Het staakt-het-vuren, dat eenzijdig is omdat Oekraïne er niet in mee lijkt te gaan, duurt anderhalve dag, tijdens het Kerstfeest van de Russisch-orthodoxe kerk.

Vanavond begint de eredivisie weer, na een lange winterstop vanwege het WK in Qatar. Om 20.00 uur speelt FC Twente tegen FC Emmen.

Wat heb je gemist?

In Zwitserland is woensdag een Nederlandse parachutespringer om het leven gekomen. Het gaat om Jarno Cordia, een bekende basejumper. Basejumpers springen niet uit een vliegtuig, maar vanaf een hoge plek op een berg of gebouw.

Het ongeluk gebeurde in Lauterbrunnen, waar hij vanaf een platform bovenaan een steile rotswand sprong. Het lijkt erop dat Cordia meerdere keren tegen de rotsen is geklapt. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Met speciale programma's worden Oekraïense militairen voorbereid op een nieuwe periode aan het front. Met ruimte voor ontspanning, maar ook aromatherapie. Want niet alleen het lichaam is kwetsbaar, ook de geest.