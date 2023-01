Inflatie was in december wat lager: 9,6 procent

De inflatie is opnieuw niet verder gestegen. In de maand december kwam de inflatie uit op 9,6 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Dat betekent dat de prijzen in december gemiddeld 9,6 procent hoger waren dan in december vorig jaar.

In november daalde de inflatie ook al. Toen kwam het uit op 9,9 procent. De piek van inflatie werd bereikt in september vorig jaar. Toen was de inflatie 14,5 procent.

De inflatie is dan wel gezakt, maar blijft hoog. Als inflatie daalt betekent het niet dat het leven goedkoper wordt, het betekent dat de prijzen minder hard stijgen dan eerder.

Voedsel stijgt wat harder in prijs

In december steeg onder meer voedsel wat harder in prijs dan in november. Ten opzichte van december 2021 was voedsel vorige maand 14 procent duurder. Energie inclusief brandstof steeg juist minder hard in prijs dan een maand eerder. Dat was 30 procent duurder dan in december vorig jaar. In november was de prijsstijging van energie nog 41,3 procent.

Het is de verwachting dat de inflatie in 2022 zijn piek had bereikt. Voor dit jaar verwacht het Centraal Planbureau een inflatie van tussen de 3,2 en de 3,7 procent. Het prijsplafond voor energie drukt de inflatie aankomend jaar is de verwachting, al blijven onder meer de voedselprijzen hoog.

Deze cijfers zijn gebaseerd op nog onvolledige gegevens, zegt het CBS. op 10 januari komen de definitieve cijfers.