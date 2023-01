Jans kan niet wachten op hervatting eredivisie, mét Zerrouki: 'Hij moet blijven'

Toen het WK afgelopen was, ging FC Twente op trainingskamp in Costa Rica. Er werd hard getraind, met name op het aanvallende gedeelte van het spel, maar er werd ook volop genoten van het land en de natuur.

Jans vond het duidelijk een prachttrip. "We zijn een dag met een boot naar een paradijselijk eiland geweest: een natuurpark met loopbruggen en natuurlijke bronnen. We zijn naar een toekan-opvangcentrum geweest. En we hebben geziplinet: ook de trainer van 64 ging al Tarzan door de bomen."

FC Twente was óók in Costa Rica voor het afscheidsduel van Bryan Ruiz, die als speler van Deportivo Alajuelense op 37-jarige leeftijd afzwaaide als profvoetballer. Ruiz, die met Twente in 2010 kampioen van Nederland werd, speelde in die wedstrijd zelfs nog even in het shirt van zijn oude liefde. En scoorde.