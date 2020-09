Di Maria en Mbappé wijzen herstellend PSG de weg in Nice

Paris Saint-Germain vindt langzaamaan de weg omhoog. De Champions League-finalist was zondagmiddag met 3-0 te sterk voor Olympique Nice.

Na de slechte competitiestart met twee nederlagen tegen respectievelijk Lens en Olympique Marseille, pakte PSG vorige week tegen Metz zijn eerste zege.

In de uitwedstrijd tegen Nice was Kylian Mbappé weer eens van grote waarde. De Franse spits maakte in de 38ste minuut geen fout bij een zelfveroorzaakte strafschop en stelde Angel Di Maria in staat te scoren na zijn schot op doel.

Di Maria krulde na 66 minuten een bal op het hoofd van Marquinhos, die simpel raak kopte. Mbappé dacht in het slotkwartier nog de 4-0 te maken, maar werd teruggefloten wegens buitenspel.

Paris Saint-Germain kruipt dankzij de winst naar de achtste plaats in de competitie met zes punten, en op vier punten van koploper Stade Rennes. Nice staat elfde met eveneens zes punten.