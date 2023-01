Ritsma moet aan de bak met ploegenachtervolging, maar wordt 'heel gelukkig van lastige baan'

Bondscoach Rintje Ritsma heeft genoeg werk te doen, bleek bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary vorige maand. De beste individuele schaatsers, die plak na plak winnen, belandden bij de ploegenachtervolging niet op het podium.

Irene Schouten, Marijke Groenewoud en Reina Anema, die de wat zieke Beune verving, legden het in hun race af tegen het Canadese trio. Ze werden vierde. De laatste keer dat de Nederlandse vrouwen een wereldbekerwedstrijd op de ploegenachtervolging wonnen, was in 2016.

Ritsma, krap drie maanden in functie, trekt dat slecht. "Andere landen trainen serieus op de teamsprint. Als we kijken naar de kwaliteiten van onze individuele atleten, scoren we als team bijzonder slecht. Wij kunnen met de beste mensen die altijd op het podium staan het beste team hebben."

Hoop geregel en gedoe

Hoe komt het dat het dan op het onderdeel van de ploegenachtervolging niet lukt? Het antwoord is kort: "Ze zijn minder op elkaar ingespeeld, hebben te weinig samen getraind." Volgens hem trainen andere landen wel vaker in teamverband, maar is het een hoop geregel en gedoe om de Nederlandse schaatsers bij elkaar te krijgen. "Iedereen heeft eigen verplichtingen en niet alle schaatsploegen kunnen even goed meewerken."