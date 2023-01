Hooggerechtshof South Carolina beschermt recht op abortus

Het Hooggerechtshof in South Carolina heeft met een uitspraak een verbod op abortus in die staat opgeheven. Abortusrechten kwamen vorig jaar in de Verenigde Staten onder druk te staan na een geruchtmakende uitspraak van het landelijke Hooggerechtshof.

Roe v. Wade, de uitspraak die bijna vijf decennia vrouwen in alle Amerikaanse staten het recht op abortus gaf, werd van tafel geveegd. Doordat abortusrechten op federaal niveau waren verdwenen, stapte pro-abortusorganisatie Planned Parenthood naar de rechter. In juli eiste de groep op grond van het recht op privacy dat het abortus in de staat South Carolina weer hersteld zou worden.

Ook in andere staten zijn er zaken aangespannen, in sommige gevallen op basis van het recht op vrijheid van religie. Maar in geen andere staatsrechtbank werd er een definitief oordeel geveld op basis van het grondwettelijke recht op privacy. "De beslissing om een zwangerschap af te breken berust op de hoogst denkbare persoonlijke en privé-overwegingen", oordeelde het Hooggerechtshof in South Carolina.

Planned Parenthood is blij met de uitspraak. De organisatie noemt het een overwinning in het zuiden, waar beperkte mogelijkheden voor abortus zijn. Toch is de kwestie in South Carolina met deze uitspraak nog niet afgedaan. Volgens het Hooggerechtshof kan het recht op privacy worden beperkt.