Nederlandse basejumper verongelukt bij sprong in Zwitserland

In Zwitserland is woensdag een Nederlandse parachutespringer om het leven gekomen. Volgens zijn zus gaat het om Jarno Cordia van 44, een bekende basejumper. Dat zijn waaghalzen die niet uit een vliegtuig springen, maar vanaf een hoge plek op een berg of gebouw.

"Het nieuwe jaar begon zo mooi, een sprong in het diepe in zijn zo geliefde Swiss. Het werd zijn laatste", schrijft Liesbeth Cordia op Facebook.

Het ongeluk gebeurde in Lauterbrunnen. Cordia sprong vanaf een platform bovenaan een steile rotswand. Hij droeg een zogenoemd wingsuit, een pak met stof tussen armen en benen waardoor je langer kan doorvliegen.

Zo zag die sprong bij Lauterbrunnen eruit toen iemand anders hem maakte: