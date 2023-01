Snookerschandaal breidt zich uit: opnieuw Chinezen geschorst

Beide spelers missen door hun schorsing de prestigieuze Masters. Dat toernooi start komende zondag in Londen. Yan bleek in 2021 de beste.

In navolging van Yan Bingtao, de nummer zestien van de wereldranglijst, heeft de mondiale snookerbond WPBSA ook zijn Chinese landgenoot Zhao Xintong geschorst in een lopend onderzoek naar matchfixing.

Ook Zhang Jiankang, de mondiale nummer 82, mag voorlopig niet in actie komen. Eerder werden Lu Ning (46), Liang Wenbo (56), Li Hang (64), Chang Bingyu (77), Chen Zifan (93), Bai Langning (124) en Zhao Jianbo (geen ranking) door de WPBSA geschorst.

Dat voedt de geruchten dat de Chinezen in meer of mindere mate betrokken zijn geraakt in een omvangrijk snookerschandaal. De wereldbond hoopt het onderzoek op korte termijn af te ronden.

Matchfixing in het snooker kwam in het verleden vaker voor, met ook grote namen als Peter Ebdon, Stephen Maguire en John Higgins als lijdende voorwerpen.

Verontrustend

Toch staat het huidige schandaal op zichzelf, denkt ook Rudy Bauwens, de Belgische snookercommentator bij Eurosport. "We hebben het in totaal over tien Chinezen, dat is het verontrustende. Zij kennen elkaar bovendien vrij goed."

"De wereldbond gaat niet over één nacht ijs bij zo'n beslissing", vervolgt Bauwens in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. "Die mensen doen hun huiswerk zeer grondig."

Wat de uitkomst wordt, blijft nog even gissen. "Niemand weet goed hoe de vork in de steel zit. Wie heeft wat gedaan? Voorlopig wil niemand er iets over zeggen", aldus Bauwens.