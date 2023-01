Manchester City verkleint gat met koploper Arsenal na zege bij Chelsea

Door een goal van Riyad Mahrez heeft Manchester City de lastige uitwedstrijd tegen Chelsea gewonnen: 0-1. De formatie van trainer Pep Guardiola profiteert daarmee van het puntenverlies van Arsenal tegen Newcastle United (0-0) van dinsdag. Zorgenkindje Chelsea blijft tiende en ziet een mogelijke plek in de Champions League volgend seizoen steeds verder uit het zicht verdwijnen. Ook tegen Manchester City bleven de Londenaren niet gevrijwaard van blessures. Nadat Mason Mount in de aanloop naar het duel al moest afhaken met een kwetsuur, vielen voor rust Raheem Sterling en Christian Pulisic uit. Zij voegden zich in de toch al overvolle ziekenboeg.

Sterling druipt af - AFP

Een flinke klap voor de toch al geplaagde trainer Graham Potter, die sinds zijn komst in september nog weinig indruk heeft kunnen maken. De tiende plek in de Premier League valt dan ook zwaar in Londen. De komst van het Franse toptalent Benoît Badiashile (AS Monaco) verandert daar vooralsnog niets aan. Chelsea, met Hakim Ziyech voor de tweede keer dit seizoen in de basis in de competitie, begon nog wel alleraardigst aan het treffen met de nummer twee. Onder anderen Ziyech kreeg een mogelijkheid, maar vanuit een moeilijke hoek stuitte hij met rechts op doelman Ederson. De bezoekers imponeerden nauwelijks in de eerste helft. Topschutter Erling Haaland, tot dan toe vrijwel onzichtbaar, kreeg na ruim een half uur nog wel een kans na een goede loopactie. De inzet van de Noor ging echter over.

Haaland in duel met Koulibaly - EPA

Pal voor de pauze schoot de voor Pulisic ingevallen Carney Chukwuemeka op de paal en in de tegenstoot vond Kevin De Bruyne Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga op zijn weg. Momenten van opwinding in overwegend vlakke eerste 45 minuten. Manchester City, met Manuel Akanji en Rico Lewis nieuw in de ploeg, toonde beterschap na rust en trok direct het initiatief naar zich toe. Dat resulteerde al snel in een kopbal van Nathan Aké op de lat. Aan de overzijde knalde Thiago Silva in kansrijke positie net naast.

Stand in de Premier League - NOS