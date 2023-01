Ook na negen stemrondes nog geen nieuwe voorzitter Huis van Afgevaardigden

Er is nog steeds geen nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ook op dag drie van de verkiezing kreeg de Republikeinse voorzitterskandidaat Kevin McCarthy geen meerderheid. Er werd voor de zevende, achtste en negende keer gestemd. McCarthy kreeg in de negende ronde 200 stemmen terwijl hij er 218 nodig heeft.

Meestal is de verkiezing voor een nieuwe voorzitter van de Huis van Afgevaardigden een formaliteit. De laatste keer dat de voorzitter niet direct gekozen werd was honderd jaar geleden, in 1923.

De Republikeinen hebben met 222 van de 435 zetels een kleine meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Daardoor zijn twintig dissidenten uit de ultraconservatieve vleugel van de Republikeinse partij in staat de verkiezing van een voorzitter te blokkeren. Ze vinden McCarthy niet conservatief genoeg en vrezen dat hij te bereidwillig is om deals te sluiten met de Democraten.

Zeventien Republikeinen stemden ook vandaag op Byron Donalds, een Republikeinse nieuweling uit Florida die niet wordt gezien als een serieuze kandidaat voor het voorzitterschap. Eén dissident stemde bij de achtste stemronde op oud-president Donald Trump, die de Republikeinen eerder opriep om McCarthy te steunen.

De dissidenten proberen hun machtspositie uit te buiten door McCarthy tot een lange lijst van concessies te dwingen. Zo eisten ze dat hij opstapt als ook maar één Republikeinse Afgevaardigde dat van hem eist. In de onderhandelingen is afgesproken dat dat er vijf moeten zijn, maar zijn tegenstanders waren nog niet tevreden.

De 212 Democraten stemden telkens unaniem op hun eigen kandidaat Hakeem Jeffries. Ook dat is niet genoeg voor een meerderheid en het is vrijwel uitgesloten dat het Huis weer een Democratische voorzitter krijgt.

Zolang er geen nieuwe voorzitter voor het Huis van Afgevaardigden is gekozen ligt de politiek stil. Besluiten zoals een verhoging van het schuldenplafond of nieuwe steun aan Oekraïne kunnen niet genomen worden.