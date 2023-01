Laporta ziet Super League alsnog komen: 'En later met Engelse clubs samensmelten'

Joan Laporta, de voorzitter van FC Barcelona, heeft er nog altijd alle vertrouwen in dat de Super League er komt. Hij denkt dat die nieuwe competitie zonder Engelse clubs zal beginnen, maar dat die later alsnog overstag zullen gaan.

De Super League werd in april 2021 aangekondigd, maar nog dezelfde dag weer in de ijskast gezet. De kritiek op de gesloten competitie voor megarijke clubs was enorm. Daarop haakten de Engelse topclubs als eerste af.

De Super League kwam er toen dus niet, maar het idee bestaat in aangepaste vorm nog altijd. Zeker FC Barcelona, Real Madrid en Juventus bepleiten het alsnog oprichten van een hervormde Super League.

Onlangs oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de UEFA en de FIFA de deelnemende clubs rechtmatig zouden bestraffen.

'Later samensmelten met Engelse teams'

Laporta en de andere voorstanders van een hervormde Super League wachten nu op de uitspraak in een hoger beroep dat ze aantekenden. "In maart of april krijgen we de uitspraak van het Europees Hof te horen. Ik denk dat de clubs er baat bij zullen hebben", aldus Laporta donderdag in gesprek met radiozender Cadena SER.

Wat de Barça-voorzitter betreft gaat de Super League in 2025 van start, desnoods zonder Engelse clubs. "De Super League zal een competitie zijn die kan wedijveren met de Premier League. Ik vermoed dat de Engelse teams in eerste instantie niet zullen deelnemen, maar dat we later zullen samensmelten."