Bagnaia verspeelt eerste MotoGP-zege, Viñales wint in Emilia Romagna

Maverick Viñales heeft de grote prijs van Emilia Romagna in de MotoGP-klasse gewonnen. De Spanjaard bleef op het Misano World Circuit in Italië z'n landgenoten Joan Mir en Pol Espargaró voor. Viñales werd daarmee de zesde verschillende racewinnaar in zeven races. In het kampioenschap zijn de verschillen ongekend klein.

Francesco Bagnaia leek op weg naar zijn eerste MotoGP-zege, maar de Italiaan, in 2018 wereldkampioen in de Moto2, ging zeven ronden voor het eind onderuit.

Spannende WK-stand

Jack Miller en Valentino Rossi verloren ook de controle over de motor en finishten niet. Zodoende vielen ze terug in de WK-stand. Die wordt aangevoerd door Andrea Dovizioso, die ondanks zeven uitvallers slechts achtste werd.

Fabio Quartararo en Viñales naderden Dovizioso tot op één punt. Mir volgt op vier punten.