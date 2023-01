Hoogste rechtbank in Turkije bevriest rekeningen van oppositiepartij HDP

De HDP zou dit jaar omgerekend zo'n 27 miljoen euro aan subsidie krijgen, waarvan een kwart deze maand uitbetaald zou worden. Elke partij in Turkije ontvangt zo'n subsidie, die wordt aangevuld met donaties. Campagnevoeren zonder zulke inkomsten is voor een partij nagenoeg onmogelijk. Er loopt sinds maart 2021 overigens ook een zaak om de partij volledig te verbieden.

Volgens de HDP zijn de beschuldigingen niet waar. De partij ontkende in het verleden al vaker banden te onderhouden met de militanten. De HDP houdt vol actief te worden tegengewerkt door de Turkse regering.

De HDP is de op twee na grootste partij van Turkije. Het constitutioneel hof voerde aan dat de partij banden onderhoudt met de PKK, die ook door de EU en de VS wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Vanuit de HDP zou geld worden betaald aan de militanten van de PKK. De Turkse regering beweert al jaren dat er banden zijn tussen de PKK en de HDP.

De hoogste rechtbank in Turkije heeft de rekeningen bevroren van de linkse Democratische Partij van de Volkeren (HDP). Het gaat om bankrekeningen waarop overheidssteun wordt uitgekeerd en die worden gebruikt om campagnes mee te financieren. Het besluit komt vijf maanden voordat er in Turkije verkiezingen zijn.

Correspondent Turkije Mitra Nazar:

"De HDP houdt er al een hele tijd rekening mee dat de rechter de partij op een zeker moment volledig zal verbieden. Dat zal naar verwachting nog voor de verkiezingen gebeuren, die staan gepland voor juni dit jaar. Deze financiële blokkade wordt gezien als stap op weg naar die definitieve sluiting.

De HDP hoort bij de grootste partijen van het land. Bij de laatste verkiezingen wist de partij zes miljoen kiezers aan zich te binden. De HDP staat bekend als pro-Koerdisch, maar is ook populair onder linkse Turken.

De vermeende banden met terreurgroep PKK blijven maar aan de partij kleven, ook al wordt dat stellig ontkend door de leiders. Die zien dit alles als weinig minder dan politiek gemotiveerde acties, met als doel de partij uit te schakelen voor de verkiezingen.

De aanval op de HDP werd jaren geleden al ingezet. Voormalig partijleider Selahattin Demirtas zit al vijf jaar in de gevangenis en honderden andere leden en burgemeesters zijn in de afgelopen jaren opgepakt of van hun post verwijderd."