Details autobiografie prins Harry uitgelekt na onbedoelde verkoop in Spanje

Er zijn meer details bekend geworden uit de autobiografie van de Britse prins Harry, doordat zijn boek vandaag per ongeluk al in Spaanse boekhandels te koop was. Britse media en internationale persbureaus, waaronder Reuters, Sky News en tabloidkrant The Sun, kregen via die weg een exemplaar in handen. Inmiddels zouden de boeken uit de winkels zijn gehaald.

Reuters meldt dat een verslaggever van het persbureau eenvoudig een Spaanstalig exemplaar van Spare kon kopen in een grote boekwinkel in Madrid, hoewel het boek pas dinsdag officieel verschijnt. Een woordvoerder van de Spaanse uitgever van de autobiografie zegt dat duidelijk was afgesproken dat het boek niet eerder dan dinsdag in de schappen mocht liggen. "Alles wijst erop dat sommige afnemers zich niet aan die afspraak hebben gehouden."

Britse media besteden veel aandacht aan het gelekte boek, dat alleen al door de voorverkoop op de eerste plaats staat in de bestsellerlijst van Amazon.

Sky News beantwoordde in een speciale online uitzending van een uur meerdere vragen over het boek: