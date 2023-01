Gevechten uitgebroken in Mexico na arrestatie van zoon kartelbaas El Chapo

Leden van het kartel stelen auto's, bussen en vrachtwagens en steken ze in brand om wegen te blokkeren. Er is ook een passagiersvliegtuig beschoten op het vliegveld van Culiacán. Daarbij zou niemand gewond zijn geraakt. Lokale en nationale autoriteiten waarschuwen iedereen om binnen te blijven.

In de westelijk gelegen Mexicaanse stad Culiacán zijn gevechten uitgebroken tussen het Sinaloa kartel en de Nationale Garde. De onrust volgt op de arrestatie van Ovidio Guzmán, een zoon van de voormalige Sinaloa-kartelbaas Joaquín "El Chapo" Guzmán. Er zijn schietpartijen in de straten en gewapende mannen proberen het vliegveld van de stad in handen te krijgen.

Speciale Mexicaanse eenheden zijn er niet in geslaagd om een zoon van de beruchte drugscrimineel El Chapo op te pakken. Hij had zich met bendeleden in een pand verschanst, maar militairen durfden niet naar binnen omdat ze werden beschoten. - NOS

Ovidio Guzmán wordt door de Verenigde Staten beschuldigd van drugshandel. Het land wil dat hij wordt uitgeleverd zodat hij daar berecht kan worden. Dat is in 2017 ook met zijn vader gebeurd, die nu levenslang vastzit in de zwaarst beveiligde gevangenis van de VS in Colorado.

Correspondent Zuid-Amerika Boris van der Spek

"Het Sinaloa kartel komt uit Sinaloa, en deze stad wordt gezien als hun hoofdkwartier. Ze zijn in de afgelopen decennia enorm gegroeid en hebben de wapens en het aantal leden om een hele staat plat te leggen. Dit geweld zou nu ook kunnen overslaan naar Mexico-Stad, waar Guzmán gelijk naartoe is gebracht.

Omdat de gevangenissen in Mexico overvol zijn, is de kans groot dat hij snel wordt uitgeleverd aan de VS, net als zijn vader. Dat is de nachtmerrie van elke drugsbaas, want uit een Amerikaanse gevangenis is het zo goed als onmogelijk om te ontsnappen. Het is opvallend dat dit zo vlak voor het bezoek van Joe Biden aan Mexico gebeurt.

Daarnaast verdwijnt het kartel niet. Andere zonen van Joaquín Guzmán, de broers van Ovidio, hebben leidende posities in het kartel en ook staan rivaliserende bendes klaar om een eventueel machtsvacuüm met geweld op te vullen. En we zien ook nu met de arrestatie dat met name de lokale bevolking hieronder lijdt. Auto's zijn geroofd, een commercieel vliegtuig is beschoten, er zijn wegblokkades opgezet. Lokale inwoners zeggen ook: laat de kartelbazen met rust, dit zorgt alleen maar voor ellende."