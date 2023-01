'Gewoon de thermostaat wat lager', dat gaat niet in revalidatiecentra

De hoge energieprijzen vormen een flinke belasting voor de revalidatiecentra. Een belangrijk onderdeel van revalidatie is namelijk hydrotherapie: behandeling in een therapeutisch zwembad. En deze zwembaden zijn met een constante watertemperatuur van 32 graden een grote kostenpost. Kan het niet gewoon een paar graden lager? Sommige centra hebben sinds november geëxperimenteerd met het verlagen van de watertemperatuur, met een hele of een halve graad. Bij Reade in Amsterdam is het geen succes. Jeroen Groot, medisch directeur bij Reade: "binnen een week kreeg ik van de therapeuten te horen dat er klachten waren over spierpijn, rugklachten en zelf spasmen."

Watertemperatuur zwembaden Een standaard zwembad is tussen de 25 en 28 graden

De ideale temperatuur voor een sportzwembad is 27 graden

Een subtropisch zwembad, zoals Duinrell, is 30 graden

Een therapeutisch zwembad is 32 graden. De omgeving rond het zwembad is tussen de 28 en 30 graden. Lagere tempraturen kunnen leiden tot pijnklachten.

Revalidatiecentra hebben naast de zwembaden ook grote ruimtes die op 28 tot 30 graden worden gehouden. "We proberen te besparen waar we kunnen", zegt Groot van Reade Amsterdam. "zoals een zeil over het zwembad en kantoorruimtes minder verwarmen. Dat zijn maar druppels op een gloeiende plaat." De centra hebben vaste energiecontracten. De lage gasprijzen van dit moment zijn daarom niet dit jaar terug te zien op de rekening. Revalidatiecentrum Revant, met vier locaties in West-Brabant en Zeeland, heeft in fases de watertemperatuur met een graad verlaagd. Ze bekijken nu of dit effect heeft op de hydrotherapie. Die ene graad omlaag gaat Revant hoe dan ook niet uit de brand helpen, het scheelt maar 5000 euro per jaar, op een totaal van 123.000 euro. Wat is het alternatief? Ze hebben overwogen de therapeutische zwembaden te sluiten. Aangezien het de enige revalidatiecentra zijn in de regio hebben cliënten dat dan niet meer in de buurt. In dit revalidatiecentrum in Breda is de temperatuur van het water de afgelopen weken verlaagd. De patiënten merken het meteen.

Steeds meer revalidatiecentra komen in de financiële problemen door de hogere stookkosten. Veel van die centra hebben zwembaden die warmer staan afgesteld dan normaal, om revalidatie makkelijker te maken. De patiënten merken het meteen. - NOS

De bal ligt bij verzekeraars, zegt een woordvoerder van het ministerie van VWS op de vraag over mogelijke energiesteun voor revalidatiecentra. Volgens de woordvoerder is er geen belemmering om de revalidatiecentra te compenseren voor hogere kosten. Zorgverzekeraars zijn opgeroepen om met individuele zorgaanbieders hierover in gesprek te gaan." De Nederlandse Zorg Autoriteit bevestigt dat zij in opdracht van VWS de tarieven heeft verhoogd. Voor de revalidatiesector wordt rekening gehouden met zaken die belangrijk zijn voor de geleverde zorg, zoals de inzet van verwarmde zwembaden, aldus een woordvoerder. Revalidatiecentra en verzekeraars zijn flink aan het onderhandelen. Een recordaantal zorgcontracten is nog niet afgesloten. We polsten bij de vier grootste verzekeraars. Menzis erkent dat de gesprekken met revalidatiecentra complex zijn, onder meer door energiekosten. De verzekeraar is er tot nu toe met 2 van de ruim 20 revalidatiecentra uitgekomen.

erkent dat de gesprekken met revalidatiecentra complex zijn, onder meer door energiekosten. De verzekeraar is er tot nu toe met 2 van de ruim 20 revalidatiecentra uitgekomen. VGZ bekijkt per zorgaanbieder de situatie. VGZ heeft met een aantal revalidatiecentra al afspraken gemaakt en met een aantal nog niet. De verzekeraar benadrukt dat in de huidige situatie revalidatiecentra meer dan ooit hun bedrijfsvoering toekomstbestendig moeten maken.

bekijkt per zorgaanbieder de situatie. VGZ heeft met een aantal revalidatiecentra al afspraken gemaakt en met een aantal nog niet. De verzekeraar benadrukt dat in de huidige situatie revalidatiecentra meer dan ooit hun bedrijfsvoering toekomstbestendig moeten maken. CZ erkent dat de onderhandelingen over de contracten dit jaar lastiger lopen dan andere jaren. CZ verwacht er contractueel met de centra uit te komen en benadrukt dat als dat niet zo is, de rekening niet komt te liggen bij de mensen die moeten revalideren.

erkent dat de onderhandelingen over de contracten dit jaar lastiger lopen dan andere jaren. CZ verwacht er contractueel met de centra uit te komen en benadrukt dat als dat niet zo is, de rekening niet komt te liggen bij de mensen die moeten revalideren. Zilveren Kruis zegt als zorgverzekeraar een zorgplicht te hebben, maar ook de verantwoordelijkheid te hebben om de premies betaalbaar te houden. Met elf revalidatiecentra van de zestien zijn de onderhandelingen afgerond. Met de overige vijf lopen de gesprekken nog.