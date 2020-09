Spurs-aanvallers Son en Kane schitteren bij ruime zege op Southampton

Tottenham Hotspur heeft bij Southampton het eerste aansprekende resultaat van het seizoen geboekt. Na de thuisnederlaag tegen Everton (0-1) en de moeizame Europese uitzege op Lokomotiv Plovdiv (1-2) werd het vanmiddag 2-5 in het St. Mary's Stadium.

De Zuid-Koreaan Son Heung-min was samen met Harry Kane belangrijk voor de Spurs. Son scoorde maar liefst vier keer en Kane was bij al die doelpunten de aangever. Na die vier assists maakte hij ook nog een doelpunt.

Toch was de start allerminst voortvarend voor Tottenham, dat met 1-1 ging rusten na de eerste goal van Son in de blessuretijd. Even daarvoor had Danny Ings met een diagonaal schot voor de verrassende 1-0 voor Southampton gezorgd.

In de tweede helft toonde Son bij zijn tweede, derde en vierde doelpunt zijn grote klasse als het om timing en killersmentaliteit gaat. Bij elke treffer toonde de aanvaller geen enkele ruimte voor twijfel.

Kane maakte in de rebound nog de vijfde goal voor Tottenham, waar Steven Bergwijn in de slotfase mocht invallen. Ings scoorde vlak voor tijd met nog met een strafschop voor Southampton.

Waar is Dele Alli?

Bij Tottenham was er verbazing over de absentie van aanvallende middenvelder Dele Alli. De Engelsman ontbrak eerder deze week ook in de Europea League. Hij staat naar verluidt in de belangstelling van Paris Saint-Germain.