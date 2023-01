Honderden Amerikaanse tanks via Vlissingen naar Polen en Litouwen

De Amerikaanse landmacht maakt de komende maand voor het transport van honderden tanks gebruik van de haven van Vlissingen, meldt persbureau ANP. De Amerikanen worden hierbij ondersteund door 75 Nederlandse militairen die helpen met de beveiliging. Het materieel gaat via de weg, over het spoor en over het water naar de eindbestemming Polen en Litouwen. Het project is onderdeel van operatie Atlantic Resolve.

De haven van Vlissingen is vanwege het project de komende maand een tijdelijk militair object. Daarom mogen er bijvoorbeeld geen drones in de buurt van de haven komen.

Zwaar materieel

Een brigade van het Amerikaanse leger neemt zwaar materieel mee op een schip. De honderden tanks zijn volgens het ministerie van Defensie van het type M1 Abrams. Naast de tanks zijn er ook andere gepantserde gevechtsvoertuigen en containers aan boord.

Het transport wordt ook ondersteund door 250 Amerikaanse militairen waarvan een deel de gehele reis meegaat. Alle Nederlandse militairen blijven in Nederland. Het project zal ongeveer een maand duren.

In maart vorig jaar was Vlissingen ook doorvoerhaven van een grote lading Amerikaans militair materiaal met Polen als eindbestemming.