Kuipers wil dat Eerste Kamer terugkomt van reces om coronamaatregelen China

Minister Kuipers (Volksgezondheid) heeft de Eerste Kamer opnieuw opgeroepen om de coronawet met spoed te behandelen. Hij doet dat vanwege de coronasituatie in China. Het opheffen van het extreem strenge covidbeleid heeft daar tot een enorme toename van het aantal coronabesmettingen geleid.

De Eerste Kamer is tot en met maandag 16 januari met reces. Kuipers wil dat de senaat terugkomt van reces om de wet "op de kortst mogelijke termijn" te behandelen.

De coronawet werd halverwege december al door de Tweede Kamer goedgekeurd. De wet is volgens Kuipers nodig om verplichte reisrestricties in te kunnen stellen voor passagiers uit China.

Eind december riep Kuipers de Eerste Kamer ook al op vaart te maken met de coronawet, die officieel de Wet publieke gezondheid heet. De behandeling staat nu nog gepland voor 17 januari. Morgen rond 13.00 uur wordt besloten of de senatoren hun reces onderbreken, melden bronnen aan de NOS.

Aan de Tweede Kamer schrijft Kuipers verder dat hij het Outbreak Management Team (OMT) heeft gevraagd om met een advies te komen naar aanleiding van de coronasituatie in China.

Lidstaten willen gezamenlijk optrekken

In Europees verband werd de voorbije dagen meermaals gesproken over een gezamenlijk beleid rond inreisbeperkingen. Frankrijk pleitte bijvoorbeeld voor een gemeenschappelijke aanpak, omdat een testverplichting in het ene land anders via een ander land omzeild kan worden.

Gisteren bepaalden de lidstaten dat er een "gecoördineerde aanpak" moet komen. Zo worden coronatesten voor vertrek van China naar de EU "sterk aangemoedigd", wordt het dragen van een mondkapje op vluchten uit China geadviseerd en zal afvalwater van vliegtuigen steekproefsgewijs gecheckt worden. Het gaat om adviezen: EU-lidstaten bepalen hun eigen beleid op het gebied van volksgezondheid en grensbeheer.

In Nederland zijn zulke restricties (nog) niet ingesteld omdat er geen wettelijke basis voor is: de veelbesproken coronawet moet dus die wettelijke basis vormen. Het OMT en het Maatschappelijk Impact Team hebben al wel het verzoek gekregen om zich hierover te buigen.

Sinds vandaag worden op Schiphol overigens gratis coronatesten aangeboden aan passagiers uit China. Dat werd voor het weekend besloten. Ook wordt rondom Schiphol rioolwateronderzoek gedaan naar virusdeeltjes.