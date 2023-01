Toch geen storingsmelding voordat windmolen in Zeewolde afbrak

Aan het ongeluk met de windmolen in Zeewolde gisteren ging geen storingsmelding of andere waarschuwing vooraf. Dat laat een woordvoerder van energiemaatschappij Vattenfall weten na vragen van Omroep Flevoland.

Eerder zei het bedrijf nog dat er de avond voordat een deel van de windmolen afbrak een storingsmelding was geweest. Daarvan blijkt nu geen sprake te zijn geweest.

Aan de Eemmeerdijk brak gisteren rond 11.00 uur het bovenste deel van een windmolen af. Er raakte niemand gewond, maar de brokstukken sloegen een gat in een naastgelegen weg.

In eerste instantie liet Vattenfall aan Omroep Flevoland weten dat de avond ervoor om 23.00 uur een storingsmelding was binnengekomen en dat de windturbine vervolgens in de veilige stand was gegaan. Dat zou betekenen dat de molen daarna niet meer draaide. Ook zou Vattenfall na de melding een monteur hebben opgeroepen, maar die zou ten tijde van het ongeluk nog niet bij de windmolen zijn aangekomen.

Foutieve informatie

De energiemaatschappij heeft de beschikbare gegevens van het windpark opnieuw bekeken en concludeert nu dat er helemaal geen monteur is opgeroepen, omdat er dus nooit een signaal is binnengekomen dat er iets mis was. Daarbij heeft de bewuste molen voor het incident ten minste één uur gedraaid voordat deze afbrak.

De tijdlijn die gisteren door een woordvoerder werd geschetst blijkt gebaseerd op verkeerde aannames, aldus Vattenfall. Dat kwam volgens het bedrijf doordat het erg hectisch was na het ongeluk.

Automatisch remsysteem

Uit de eerste gegevens bleek dat de productie van alle windmolens tussen 23.00 en 04.00 uur was ingezakt. De energieleverancier dacht toen dat dit door een storing was gekomen.

Nu blijkt dat de dip in productie kwam omdat het remsysteem bij de turbines vanwege de harde wind aansloeg. Boven een bepaalde windsnelheid gaat dit systeem automatisch aan, om te voorkomen dat de molens overbelast raken.

Bekijk hier de beelden van de brokstukken: