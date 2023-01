Door Nederland gezochte mensensmokkelaar aangehouden in Sudan

In Sudan is zondag een mensensmokkelaar aangehouden die in Nederland op de Nationale Opsporingslijst staat. De 39-jarige Eritreeër is hoofdverdachte in een onderzoek van het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee. Hij zit nu vast in de Verenigde Arabische Emiraten, die hem op het spoor kwamen in een witwasonderzoek.

De Eritreeër wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie die overwegend Afrikaanse migranten naar Europa smokkelde. Slachtoffers kregen te maken met zware mishandeling, ontvoering, afpersing, verkrachting en vrijheidsberoving. Velen overleefden de reis naar Europa niet en ook als slachtoffers wel aankwamen, werden ze afgeperst door hen geld te laten betalen om een volgend familielid naar Europa te halen.

In het opsporingsonderzoek wordt samengewerkt met onder meer Italië, het Internationaal Strafhof (ICC), Europol en Interpol. De Emiraten en Interpol hebben zijn arrestatie vanmiddag al eerste bekendgemaakt, daarna volgde het Nederlandse OM.

Ontsnapt in Ethiopië

De verdachte stond internationaal gesignaleerd via Interpol. Eerder zat hij vast in Ethiopië, maar hij ontsnapte tijdens een zitting in zijn rechtszaak. Na zijn ontsnapping werd hij in Ethiopië tot levenslang veroordeeld voor mensensmokkel in Afrika.

Het OM meldt dat Nederland de Verenigde Arabische Emiraten om uitlevering zal vragen. De Eritreeër kan dan hier terechtstaan voor strafbare feiten waarvoor hij nog niet in Ethiopië is vervolgd.

In dezelfde zaak leverde Ethiopië in oktober een andere verdachte uit aan Nederland. Die man verschijnt dinsdag voor het eerst voor de rechter in Zwolle.