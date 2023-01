Aantal vuurwerkgewonden terug op pre-corona-niveau

De meest voorkomende verwondingen waren brandwonden en oogletsels. Volgens het Oogziekenhuis in Rotterdam waren er dit jaar tot nu toe honderd patiënten, van wie er nu elf blind zijn aan één oog. Zeven ogen zijn verwijderd. Het jongste vuurwerkslachtoffer met een blind oog is 11 jaar oud.

Terwijl er dus vrijwel geen verschil is met Oud en Nieuw in 2019, nam het aantal slachtoffers wel fors toe vergeleken met de jaarwisselingen ten tijde van de coronabeperkingen. Vergeleken met vorig jaar - toen er een landelijk vuurwerkverbod was vanwege corona - steeg het aantal gewonden met 62 procent. De kosten van de behandeling van slachtoffers lagen toen op 2,6 miljoen euro.

Ook afgelopen jaarwisseling gold in twaalf gemeenten in Nederland een lokaal verbod op vuurwerk, maar het effect daarvan lijkt beperkt. "In de afgelopen twee jaar met een algemeen vuurwerkverbod waren er substantieel minder vuurwerkslachtoffers. Dit jaar zitten we weer op het niveau van voor corona. Gedeeltelijke maatregelen leiden dus niet tot minder slachtoffers", zegt directeur Bakker van VeiligheidNL.

Sinds 2020 is het verboden om knalvuurwerk en losse vuurpijlen af te steken, maar het effect daarvan was door het algehele vuurwerkverbod in coronatijd niet meetbaar. Dit jaar valt uit de cijfers af te leiden dat een kleiner deel van de slachtoffers op de spoedeisende hulp kwam met letsel door knalvuurwerk en vuurpijlen: 20 procent ten opzichte van 31 procent in 2019.

Meer slachtoffers cobra's

Wel steeg het aantal slachtoffers door zwaar illegaal vuurwerk zoals cobra's, mortierbommen en nitraten van 17 procent naar 24 procent. Veel meer mannen (79 procent) raakten gewond dan vrouwen. Vooral twintigers werden het slachtoffer, maar ook een aanzienlijk deel van de gewonden was jonger dan 20 jaar.

52 slachtoffers op de spoedeisende hulp waren jonger dan 12 jaar en bijna de helft van het totale aantal slachtoffers was omstander. Die groep werd vooral vaak de dupe van de harde wind tijdens de jaarwisseling, waardoor vuurwerk onverwacht van richting veranderde. Ook overmatig alcoholgebruik wordt geregeld genoemd als een oorzaak van vuurwerkongevallen.