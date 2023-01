Vanavond op tv: Twintig onwillige Republikeinen • Ban op abri-reclame • China ruikt kans in Afghanistan

De gijzeling van twintig onwillige Republikeinen Na twee dagen is er nog steeds geen nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gekozen. Het is de Republikein Kevin McCarthy na zes stemrondes niet gelukt een meerderheid te halen. Een groep van zo'n twintig radicalen in de Republikeinse fractie weigert op McCarthy te stemmen, terwijl die ook geen steun krijgt van de Democraten. Zolang er geen nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is gekozen, ligt de Amerikaanse politiek stil. Te gast is Amerikanist Koen Petersen.

Woedende reacties op ban reclame bushokjes Noord-Holland verbiedt per direct reclame voor vlees, vis en fossiele producten als vliegreizen en benzineauto's in de abri's in bushokjes in eigen beheer. Dat is de uitkomst van een motie van PvdA en GroenLinks die eind december werd aangenomen in de Provinciale Staten. Het besluit kan rekenen op woedende reacties.