'Noord-Koreaanse minister geloosd na mislukte toppen met Trump'

De nationale geheime dienst van Zuid-Korea heeft tegen parlementsleden bevestigd dat de voormalige Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho in ongenade is gevallen bij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat zou al enkele jaren geleden zijn gebeurd.

De dienst weet niet of hij is geëxecuteerd, zoals een Japanse krant Yomiuri Shimbun gisteren schreef. De krant baseerde zich op anonieme bronnen. De executie zou vorig jaar hebben plaatsgevonden.

Ri speelde een sleutelrol bij de totstandkoming van de ontmoetingen in 2018 en 2019 tussen Kim en de toenmalige Amerikaanse president Trump. Inzet daarvan waren verlichting van sancties door de VS in ruil voor ontmanteling van kernwapens en het verminderen van nucleaire activiteit aan Noord-Koreaanse kant.

De laatste ontmoeting, in Hanoi in 2019, liep op niets uit. Ri zei daarna op een persconferentie dat Kim "realistische voorstellen" had gedaan, maar dat Trump meer concessies had geëist.

Ontslagen

Ri werd volgens de geheime dienst eind 2019 of begin 2020 ontslagen. In april 2020 werd hij ook uit een belangrijke commissie gezet waarvan Kim Jong-un voorzitter is. Over de reden heeft de Zuid-Koreaanse dienst niet gezegd.

Er gaan al langer geruchten dat Noord-Koreanen die bij de top in Hanoi betrokken waren, zijn geëxecuteerd. Een aantal van hen dook later weer op in de Noord-Koreaanse staatsmedia.