Veerboot naar Noorwegen drukker dan gedacht

De nieuwe veerverbinding tussen Eemshaven en de Noorse stad Kristiansand is drukker dan verwacht.

Sinds de start in april 2022 hebben 186.000 passagiers de overtocht met de MS Romantika gemaakt. Dat zijn er 36.000 meer dan Holland Norway Lines (HNL) had verwacht, meldt RTV Noord.

Ook komend jaar ziet er goed uit. "Voor 2023 hebben al zo'n 60.000 passagiers een ticket geboekt", aldus Elmer Roukema van HNL. "We zien de laatste weken verrassend veel boekingen voor komende zomer. Maar ook opvallend veel wintersporters die deze periode naar Noorwegen trekken vanwege de sneeuw, die in andere gebieden uitblijft."

Sinds 7 april

De MS Romantika vaart sinds 7 april drie keer per week heen en weer tussen het Groningse Eemshaven en Kristiansand, de meest zuidelijke stad van Noorwegen.

Er waren wat aanloopproblemen. Zo deden de televisies in de slaapcabines het aanvankelijk niet en duurde het even voordat alle restaurants open waren. Bij de eerste vaart meerde de veerboot in Noorwegen bij een te lage kade af, waardoor twee campers schade opliepen bij het afrijden van de boot.

Nedernoren

Maar over het algemeen lijken de passagiers tevreden. RTV Noord sprak een groep 'Nedernoren', Nederlanders die in Noorwegen wonen. "Ik ben heel blij", zei Esther Postuma. "Het scheelt nu door Denemarken en Duitsland heen rijden. Je komt nu 's morgens om 09.00 uur aan in plaats van om 21.00 uur 's avonds. Het is een stuk relaxter zo."