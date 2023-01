Ajax ontbindt contract van Magallán, die tekent bij het Spaanse Elche

Op dezelfde dag dat Ajax zijn contract ontbond, heeft Lisandro Magallán getekend bij het Spaanse Elche, hekkensluiter in La Liga. Er is een einde gekomen aan een ongelukkig huwelijk van vier jaar tussen Magallán en Ajax.

Magallán (29) kwam in januari 2019 over van de Argentijnse topclub Boca Juniors. Marc Overmars, destijds technisch directeur bij Ajax, zag in Magallán een betrouwbare en sterke centrale verdediger en betaalde zo'n negen miljoen euro voor hem.

De start van Magallán bij Ajax was niet goed. Na een matig eredivisiedebuut in een uitwedstrijd tegen Feyenoord, was hij in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur als invaller betrokken bij de beslissende goal van Lucas Moura. Die treffer was niet volledig aan Magallán te wijten, maar een fijne binnenkomer was het niet.

Huurperiodes

In het seizoen erna raakte Magallán steeds verder uit beeld bij Ajax. Een basisplaats of een rol van betekenis als invaller zat er niet in. De Argentijn werd daarom vaak verhuurd. Hij speelde de afgelopen seizoenen bij Anderlecht, het Italiaanse FC Crotone en Deportivo Alavés uit Spanje.

Deze zomer slaagde Magallán er niet in een andere club te vinden, waardoor hij de afgelopen maanden onderdeel was van de selectie van Ajax en nog 20 minuten in actie kwam, verdeeld over twee wedstrijden.

In de vier jaar dat Magallán bij Ajax onder contract stond, kwam hij tot negen wedstrijden in het shirt van de Amsterdammers.