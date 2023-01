'White Lives Matter' ook geprojecteerd op gebouw in Venlo

Ook op een UWV-gebouw in Venlo is vorige week de tekst "White Lives Matter" geprojecteerd. De leus, die onder meer wordt gebruikt in neonazistische en Amerikaanse witte racistische kringen, was op 28 december enige tijd te lezen, zegt de Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV).

Beelden van de projectie circuleren op sociale media. De organisatie heeft burgemeester Scholten gisteravond ingelicht. Hij overweegt aangifte te doen, zegt hij tegen De Limburger.

Flyer-acties

Volgens ADV-directeur Chris Baltussen is dit soort acties vaker gebeurd, in onder meer Venlo, Sittard en Maastricht. "Dit is geen incident", zegt hij tegen de NOS.

"Er worden maandelijks flyer-acties gehouden en stickers geplakt met soortgelijke teksten. We zien hier de laatste anderhalf jaar een groeiende beweging, vooral onder jongeren." Baltussen zegt zich ernstige zorgen te maken.

Het UWV is boos over de actie in Venlo. "UWV is er voor ons allemaal en wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving", zegt een woordvoerder van het UWV tegen het ANP. "Dat juist ons kantoor in Venlo is misbruikt voor de projectie van deze verwerpelijke, discriminerende tekst vinden wij dan ook onacceptabel. UWV heeft contact met de gemeente over mogelijke vervolgstappen."

Zelfde tekst in Rotterdam

Het is niet bekend of de mensen achter de actie in Venlo ook verantwoordelijk zijn voor de projectie in Rotterdam, met Oud en Nieuw. Op de Erasmusbrug werden toen om klokslag 00.00 uur teksten als "White Lives Matter" en "Vrolijk blank 2023" geprojecteerd. Ook de in extreemrechtse kringen gebruikte fourteen words-strijdkreet was te zien.

De racistische teksten waren te zien tijdens de live-uitzending van het aftelmoment van RTL. Leden van de Telegramgroep White Lives Matter uit Nederland en Duitsland claimden dat ze achter de actie zaten.

Strafbaar

Het Openbaar Ministerie is van mening dat de teksten in Rotterdam strafbaar waren, en is begonnen aan een strafrechtelijk onderzoek. "De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet", stond dinsdag in een persbericht. "Je mag dus zeggen wat je wilt, maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot discriminatie of een andere bevolkingsgroep mogen beledigen."

De Venlose burgemeester Scholten heeft maandag een overleg met de politie, zegt hij tegen De Limburger.