Elf nieuwe onderzoeken naar oversterfte tijdens coronapandemie

Elf teams krijgen geld om onderzoek te doen naar oversterfte tijdens de coronapandemie. In de tijd dat het virus rondging in Nederland, overleden meer mensen dan verwacht. Met de onderzoeken moet duidelijk worden hoe dat kwam.

Verder kunnen de studies mogelijk bijdragen aan het voorkomen of verminderen van oversterfte bij een volgende pandemie.

Het onderzoekstraject is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid opgezet door de organisatie ZonMw, die innovatie en onderzoek in de zorg financiert. Het is niet bekendgemaakt hoeveel geld ermee is gemoeid.

Kwetsbare groepen

Het ziekenhuis Amsterdam UMC krijgt geld om onderzoek te doen naar oversterfte bij mensen met dementie of beginnende dementie die nog thuis woonden. Het bureau SEO Economisch Onderzoek kijkt of er een verband is tussen de leefstijl van mensen en hun kans om te overlijden tijdens de pandemie.

RadboudUMC in Nijmegen kijkt naar sterfte onder mensen met een verstandelijke beperking. De GGD in Amsterdam zoekt uit welke wijken in de hoofdstad meer oversterfte hadden en welke wijken minder. Het Leids Universitair Medisch Centrum zoekt uit welke groepen kwetsbaar zijn "zowel tijdens de pandemie als erna".

Oversterfte door pandemie

In 2020 en 2021 was er sprake van oversterfte als gevolg van de uitbraak van covid-19. De coronapandemie begon in de tweede week van maart 2020. De piek van oversterfte werd kort daarna bereikt, in de eerste week van april, blijkt uit cijfers van het CBS.

In de eerste negen weken van de coronapandemie in 2020 bedroeg de oversterfte naar schatting in totaal bijna 9000 mensen. Dit is ongeveer evenveel als tijdens de griepepidemie in 2018, maar dat aantal werd toen bereikt in achttien weken.