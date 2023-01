Babynamen Hidde en Jurre verslaan Noah in Friesland

Internationale jongensnamen zijn al jaren populair in Nederland, maar in Friesland blijven andere babynamen op kop. In het jaarlijkse overzicht van de populairste babynamen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is Friesland de enige provincie waar namen als Noah, Luca en James ontbreken in de top-10. Ook bij meisjesnamen is het beeld in Friesland afwijkend.

In Friesland waren de populairste jongensnamen het afgelopen jaar Hidde en Jurre. Landelijk staan die op respectievelijk plek 72 en 48. Bij meisjes zijn Lieke en Fenna het populairst (landelijk op 33 en 42).

Overigens is het niet duidelijk welke babynamen vorig jaar in Zeeland het meest werden gekozen. Wegens privacy-redenen deelt de SVB alleen de namen die minstens 25 keer voorkwamen en dat gold in die provincie voor geen enkele naam.

Noah blijft landelijk wel bovenaan

Voor het vierde jaar op rij was Noah de meest gekozen jongensnaam van Nederland. Die naam komt 871 keer voor in de lijst van de SVB. Tweede en derde werden Liam en Luca.