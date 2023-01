Bewoners 's-Gravendeel doen aangifte van mishandeling tegen ME

Een groep bewoners van 's-Gravendeel heeft aangifte gedaan tegen de politie wegens mishandeling.

Ze zeggen dat ze op de vroege Nieuwjaarsochtend werden ingesloten door de mobiele eenheid en daarna in sommige gevallen hard werden geslagen. "We werden in mijn straat geblokkeerd door de ME. Vanaf dat moment werd iedereen die te dichtbij kwam of verkeerd keek neergeknuppeld", zegt bewoonster Natasja Broere bij de regionale omroep Rijnmond.

"Wij komen niet zomaar", reageert een woordvoerder van de politie. Omdat nu wordt onderzocht wat zich precies heeft afgespeeld, doet hij verder geen uitspraken. Wel maakte de politie eerder deze week bekend dat de ME werd ingezet omdat een groep van dertig jongeren agenten had belaagd.

Praatje

's-Gravendeel is een dorp onder de rook van Dordrecht met een klein, oud centrum. Daar hebben zich kort na de jaarwisseling tientallen bewoners verzameld, schrijft Rijnmond in een reconstructie. Ze wensen elkaar gelukkig nieuwjaar en steken vuurwerk af. Op de hoek bij de fietswinkel staan een paar agenten, die een praatje maken met buurtbewoners.

Omstreeks 01.00 uur rijdt plotseling een aantal ME-busjes binnen. De dorpsbewoners worden naar eigen zeggen ingesloten. "Ik dacht: hier wil ik niet in terechtkomen. Er werd ook niks gezegd", zegt bewoner Ceesjan de Zeeuw.

Knuppel in gezicht

De Zeeuw: "Toen ik langs de bus de straat uit probeerde te komen, zwaaide de deur open en kreeg ik een knuppel in mijn gezicht. Er was zo veel geweld en het was nog niet genoeg, ik werd ook op mijn heup geslagen. Traumatiserend gewoon."

Natasja Broere komt met haar 14-jarige dochter in het gedrang terecht en wordt tegengehouden terwijl om haar heen klappen vallen. "Ik ben 45, denk je dat ik daar met mijn kind van 14 voor de lol blijf staan? Ik was in drie stappen naar huis gerend", zegt ze.

Ik heb staan troosten

Het is vooral de manier waarop het eraan toeging die Natasja dwarszit. "Ik heb vroeger jongerenwerk gedaan en ken iedereen wel. Ik zag misschien één of twee jongens van wie ik dacht: die kunnen wel eens rotzooi hebben getrapt. Maar ik heb nu niks gezien. Er stonden nog meer kinderen, twaalf meisjes van 17 of 18 jaar. Ik heb ze allemaal staan troosten."

In 's-Gravendeel was het bij voorgaande jaarwisselingen soms onrustig. Ook dit keer is er met vuurwerk naar politieagenten gegooid, hoort bewoonster Elisha van Zanten achteraf. Maar dat was verderop in het dorp, zegt ze. Van Zanten vermoedt dan ook dat de ME de verkeerde groep heeft ingesloten en geslagen. "We werden behandeld als honden", stelt ze.

Ploertendoder

De politie zei eerder dat een aantal politiemensen in 's-Gravendeel was belaagd en ingesloten door een groep jongeren. Zij gooiden vuurwerk en dreigden met een ploertendoder. "De mobiele eenheid moest ter plaatse komen waarna de groep uiteen werd gedreven". aldus de politie op Nieuwjaarsdag.

Een politieman raakte lichtgewond. Drie mensen werden opgepakt. Eén van de drie arrestanten is weer vrij, meldt de politie vandaag. De andere twee, beiden uit 's-Gravendeel, moeten twee weken langer in de cel blijven.