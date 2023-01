Verzekeraars en zorgverleners nog altijd in onderhandeling over zorgcontracten

Directeur Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW ziet dat de onderhandelingen jaarlijks ingewikkelder worden. "Maar dit jaar is het extreem", stelt hij in het AD.

Een recordaantal zorgverleners heeft de contracten met zorgverzekeraars niet rond. Daarover schrijft het AD. Het is volgens de krant vooral onzeker of patiënten komend jaar bij alle revalidatiecentra en zelfstandige behandelcentra terechtkunnen voor een behandeling.

Gisteren bleek uit een rondgang van persbureau ANP dat meerdere ziekenhuizen niet zeker weten of ze op 1 februari met alle verzekeraars afspraken hebben gemaakt over de zorgvergoeding.

Voor ziekenhuiszorg zijn zorgverzekeraars ook nog volop in onderhandeling, schrijft de krant op basis van cijfers van vergelijkingssite Zorgkiezer.nl. CZ onderhandelt bijvoorbeeld nog over 92 contracten en VGZ nog over 62 van de 108 contracten.

Uit recent onderzoek onder 56 ziekenhuizen bleek zo'n 90 procent daarvan dit jaar in de rode cijfers te komen door de stijgende kosten van energie, personeelslasten en de inflatie. Die kosten willen ziekenhuizen bijvoorbeeld gecompenseerd zien in scherpe contracten. Zorgverzekeraars willen juist de zorgpremies zo laag mogelijk houden.

Behandeling 2022 blijft vergoed worden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt dat alle ziekenhuisbehandelingen die vorig jaar zijn gestart vergoed blijven worden. Dat kan anders liggen met een nieuwe behandeling, zegt zorgexpert Bas Knopperts in het AD. "Er bestaat een risico dat verzekerden een deel van de rekening zelf moeten betalen, omdat er geen contract is."

Volgens zorgverzekeraars zal het zo'n vaart niet lopen: ze zeggen de ziekenhuiszorg wel door te betalen. "Onze klanten kunnen ook in 2023 terecht in elk ziekenhuis. Deze belofte doen we mede omdat de onderhandelingen met ziekenhuizen niet afgerond waren voor het einde van het jaar en we onze klanten wel willen geruststellen", zegt een woordvoerder van verzekeraar Menzis in de krant.

Mogelijk meer verrassingen

Gezondheidseconoom Xander Koolman belicht op Twitter nog een ander gevolg van de zorgcontracten die nog moeten worden afgesloten. Patiënten worden namelijk vooraf niet geïnformeerd of planbare zorg vergoed wordt of niet. "Patiënten kunnen zelf niet goed, of soms ook helemaal niet, vooraf te weten komen of de zorg verzekerd is. Zorgaanbieders (bijvoorbeeld ziekenhuizen en klinieken) zouden dit proactief kunnen doen, maar laten dat achterwege."

Koolman verwacht dat mensen hier vaker "verrast" zullen worden dan in andere jaren. "In die andere jaren waren er echter weinig casussen die de media haalden, waaruit ik opmaak dat er vaak gezocht werd naar oplossingen. Toch blijft de patiënt hier met nare onzekerheid zitten."