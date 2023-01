Een jaar lang geblesseerd, maar de lach is nooit weg bij shorttracker Roes

Voorlopig moet Sven Roes noodgedwongen toekijken - Orange Pictures

Roes heeft het relativeren bijna tot kunst verheven. Al waren de tranen er heus wel, toen hij direct na de diagnose de kliniek verliet. "Ik dacht: zo, dat is wel echt héél lang. De tranen schoten in mijn ogen, en bij mijn moeder ook. Zij is mijn grootste fan en gunt me het allerbeste." Zielig zijn Maar inmiddels, een kleine drie maanden na die vermaledijde diagnose, is de Fries weer de vrolijkheid zelve. "Wat moet je anders, hè?", vraagt hij retorisch in gesprek met Langs de Lijn op NPO Radio1. "Ik ben heel vrolijk van mezelf, heel nuchter ook." "Het is echt een zware blessure. Dan kan ik wel thuis gaan zitten en zielig zijn, maar wat heb je daaraan?"

Het klinkt misschien gek, maar een wereldtitel zou ik mooier vinden dan olympisch goud. Sven Roes over zijn grootste droom

En dus gaat Roes eropuit. Bijna dagelijks bezoekt hij de trainingen van zijn maatjes van de nationale ploeg. "Dan zie ik hoe zij op het ijs bewegen. Dat helpt mij ook, het zorgt dat ik de bewegingen niet vergeet." "En het is ook leuk om even te kletsen met mijn teamgenoten. Dat houdt mij mentaal gewoon goed." Verleiding weerstaan Roes raakte al op jonge leeftijd in de ban van het shorttracken, toen hij met zijn moeder aan het schaatsen was. "In de binnenbaan waren shorttrackers bezig met snelle rondes. Zo hé, dat wil ik ook, dacht ik. En nog steeds ben ik verliefd op de sport."

Sven Roes - ANP