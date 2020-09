Protest motorrijders: 'Een klein clubje verpest het voor de rest'

Motorrijder op de Molendijk in Schermerhorn - ANP

Rond de duizend motorrijders rijden vanmiddag gezamenlijk van Harmelen naar Den Haag en terug om aandacht te vragen voor wat de laatste tijd steeds meer gebeurt: het afsluiten van wegen speciaal voor motorrijders. Dijkjes en andere idyllische weggetjes doorkruisen vaak kleine dorpjes, en vooral voor de bewoners van die dorpen is de overlast van voorbij brullende motoren groot. Vandaag laten motorrijders van zich horen. Een "tourrit voor vrije wegen", noemt de organisatie het. Geen hoge toerentallen en bijbehorend lawaai, maar een rustige rit om aandacht te vragen voor hun kant van het verhaal. "Het moet een respectvolle dag worden, bedoeld om de motorrijder in een goed daglicht te plaatsen," zegt Erik Mul van Motor Collectief. Hij is een van de organisatoren van de protestrit. "Wilde stuntrijders zijn niet welkom." Handhaving Motor Collectief bestaat volgens Mul vooral uit ervaren motorrijders die op de motor naar hun werk gaan en af en toe tochtjes maken. Gekke capriolen en loeiende motoren, daar doen zij niet aan. "Motorrijders moeten hun rechterhand gewoon in bedwang houden, geluidsdempers in hun uitlaat laten zitten, en in de vierde versnelling rijden om geluidsoverlast te beperken", zegt Mul. "Niet alleen vandaag, maar elke dag." Zij die dat niet doen, mogen van de actiegroep harder worden aangepakt. "Wij zijn voorstanders van strakke handhaving door de politie", stelt Mul. Want ze willen niet dat alle andere motorrijders daarvan te dupe worden: "Er is een kleine groep motorrijders die het verpest voor de grotere groep." Deelnemers aan de protestrit zeggen dat sommige luidruchtige motorrijders het verpesten voor de rest:

De organisatie zegt rekening te houden met de coronamaatregelen: "Eigenlijk stond er een bijeenkomst gepland, maar dat kon door corona niet doorgaan. Als alternatief houden we deze protesttocht." Toch hadden de veiligheidsregio en politie het liever anders gezien, erkent Mul: "Die wilden dat we de toch zouden afblazen, maar daartoe zijn we niet bereid." Langlopende discussie Geluidsoverlast op dijkjes die populair zijn bij motorrijders, speelt al langer. "Ruim twintig jaar", stelt Arjan Everink van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). "Maar zolang motorrijders zich gewoon aan de regels houden en niet gaan knutselen aan hun uitlaat, zoals gaatjes boren of geluidsdempers verwijderen, is er niets aan de hand." De KNVM startte samen met de Motorrijders Actie Groep (MAG) vorig jaar nog een bodemprocedure tegen de wegafsluiting voor motorrijders op de Lekdijk bij Lopik. Daarin gaf de Raad van State uiteindelijk de gemeente gelijk. Beide motororganisaties zijn overigens niet betrokken bij de actiedag van vandaag. Volgens Tony Hardenberg van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (een verzameling van actiegroepen) worden veel bewoners "ernstig gehinderd door geluidsoverlast door motorfietsen." Hardenberg: De overlast is dusdanig dat gesprekken worden gestaakt, mensen naar binnen gaan en ramen sluiten, en dat sommigen hun woning in de weekenden ontvluchten." Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat beantwoordde begin deze maand Kamervragen over geluidsoverlast door motoren. Daarin stelde ze dat gemeenten de bevoegdheid hebben om "wegen gesloten te verklaren voor (bepaalde) motorvoertuigen al dan niet op bepaalde dagen of dagdelen." Echter moet dan wel voldoende worden gemotiveerd dat het besluit van belang is voor omwonenden en andere weggebruikers.