Onderzoek in Twente: speciale coronavleugel ziekenhuis heeft geen zin

Het heeft geen zin om bij een volgende pandemie ziekenhuisvleugels in te richten waar je alleen coronapatiënten verpleegt. Om andere (urgente) zorg toch zo veel mogelijk te laten doorgaan, is het verstandiger om coronapatiënten zo goed mogelijk te verdelen over ziekenhuizen in de regio.

Dat komt naar voren uit onderzoek van het Regionaal Overleg Acute Zorg Euregio (ROAZ), waarin de Twentse ziekenhuizen en het ziekenhuis in Winterswijk zitten. RTV Oost bericht daarover.

Al tijdens de coronapandemie kwam de vraag op waarom élk ziekenhuis coronapatiënten behandelde. Zeker toen bleek dat veel andere zorg in die ziekenhuizen stil kwam te liggen. Knie- en heupoperaties gingen niet door. Bestraling en chemotherapie van kankerpatiënten werd uitgesteld. Cardiologen klaagden dat mensen met hartklachten zich niet meldden. Ook een aantal dringende operaties werd afgezegd.

De samenwerkende ziekenhuizen in Twente vroegen én kregen als enige in Nederland geld van het ministerie van Volksgezondheid om te onderzoeken of een speciale pandemie-unit wellicht de oplossing is.

Urgente operaties

"Zo'n pandemie-unit is een unit waarin we covid-patiënten clusteren, op het moment dat er heel veel patiënten naar het ziekenhuis komen en urgente operaties, zoals kanker- en hartoperaties, moeten worden afgezegd", aldus Jan den Boon van het ROAZ, bij het begin van het onderzoek in september 2022.

Maar uit het onderzoek blijkt dat zo'n aparte coronavleugel in bijvoorbeeld het Medisch Spectrum Twente in Enschede geen zin heeft.

Regionaal opschalen

"Regionaal opschalen levert minder risico op beddentekort voor covid-patiënten dan een pandemie-unit en zorgt voor een betere benutting van covid-capaciteit", aldus de conclusie van het onderzoek. Met andere woorden: het goed verdelen van patiënten over ziekenhuizen in een regio leidt ertoe dat coronapatiënten goede zorg krijgen én dat andere zorg gewoon kan doorgaan.

De samenwerkende ziekenhuizen nemen de resultaten van het onderzoek ter harte. Er komt geen speciale pandemie-unit, laten ze weten. Zij gaan wel verder kijken hoe de samenwerking in de regio kan worden verbeterd.